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المغرب تُحرج إسبانيا وتودّع المونديال

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت مباراة المنتخبين المغربي والإسباني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب كالينينغراد أرينا، حيث تقدم المنتخب المغربي أولا بواسطة خالد بوطالب في الدقيقة 14 إثر خطأ من دفاع المنتخب الإسباني قبل أن يعدل لاعب الوسط ايسكو الكفة لمنتخب بلاده بعد 5 دقائق، لينتهي الشوط الأول على هذا الحال.

وفي الشوط الثاني انتظر المنتخبان حتى الدقيقة 81 عندما سجل يوسف النصري هدف التقدم للمغاربة، قبل أن تعود إسبانيا من جديد عن طريق اسباس بهدف في آخر الأنفاس.

وبهذه النتيجة صعدت إسبانيا للدور الثاني متصدرة للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن البرتغال والتي تعادلت هي الأخرى امام إيران بهدف لمثله في مباراة مثيرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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