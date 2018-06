المونديال لحظة بلحظة | بيرو تهزم استراليا قبل توديع كليهما لمونديال روسيا

المتوسط: مي الملاح

فاز منتخب بيرو، على نظيره الأسترالى بالدقيقة 18 من زمن في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “فيشت” الأولمبى”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

و أحرز أندريه كاريو، هدف بيرو الأول في الدقيقة 18 من زمن المباراة وأضاف مواطنه باولو غيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وبرغم الفوز ودع منتخب بيرو البطولة ومعه نظيره الاسترالي وخاصة عقب تعادل فرنسا مع الدنمارك ومصاحبتها إلى الدور الثاني.

