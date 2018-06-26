“احتجاجات أهلاوية” تغلق طريق المدينة الرياضية بطرابلس

طرابلس-العنوان

أغلقت جماهير نادي الأهلي طرابلس الطريق المؤيد إلى المدينة الرياضية احتجاجا على قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين فريقها وفريق الاتحاد.

وأصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار بإعادة المباراة يوم الجمعة المقبل، بملعب طرابلس الدولي، بدون حضور الجمهور، مع تنسيق لخطة أمنية جديدة.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي قد تعرضت للإيقاف قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، بعد اعتراض فريق الاتحاد على الضربة الترجيحية الثانية للأهلي طرابلس، والتي أحرز منها أنيس سلتو الهدف التعديل الثاني، مما جعل حكم اللقاء عصام الجهاني ينهيها دون حسم نتيجتها.

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