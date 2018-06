المتوسط- عبدالله عسكر

نظم فريق أواسط المدينة ببلدية الغريقة، حفلا لقاء جمع فيه عددا من رؤساء الأندية الرياضية بمناسبة تتويج الفريق بطلاً للدوري الرمضاني الذي انطلق تحت اسم المرحوم عثمان محمد مسعود، وذلك بمقر نادي التسامح بمنطقة جرمة.

وشارك في الحفل مدير مكتب الشباب والرياضة بالبلدية، ومحبو الرياضة بالمنطقة، والفرق المشاركة في فعاليات النشاط الرياضي الذي أقيم بمنطقة جرمة.

