كرواتيا تتأهل بالعلامة الكاملة

تأهل المنتخب الكرواتي، أحد أفضل المنتخبات من ناحية المستوى في مونديال روسيا، إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة ومنح معه تأشيرة العبور للمنتخب الأرجنتيني.

ودخل المنتخب الأوروبي لقاء أيسلندا بالتشكيلة الاحتياطية لأنه ضمن التأهل في صدارة المجموعة مهما كانت نتيجة المواجهة.

وسيطر الحماس الكبير على مجريات اللقاء، وكان المنتخب الأيسلندي يريد الفوز وانتظار الهدية من منتخب النيجيري ولكن ميلان باديلي قضى على أحلامهم عندما تمكن من هز الشباك في الدقيقة 53.

وعاد المنتخب الأيسلندي وأحيى حظوظه من علامة الجزاء بعدما تمكن سيغوردسون من تعديل النتيجة في 76، ولكن إيفان بيرسيتش حسم الأمر في الدقيقة الأخيرة لتحجز كرواتيا بطاقة التأهل للدور الثاني بالعلامة الكاملة.

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