المنتخب الوطني للسباحة يستعد لبطولة إيطاليا

يختتم المنتخب الليبي للسباحة اليوم الأربعاء تدريباته بمعسكره في إيطاليا، والذي انطلق الأحد الماضي استعداداً للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية للسباحة.

وتنطلق، غداً الخميس، البطولة الإيطالية الدولية للسباحة، بالعاصمة روما وتستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من 4 سباحين هم محمد ساسي وعزالدين قطاط وأسيد أحمد وسراج أبوقرين، بالإضافة للمدرب طه البركي والإداري محمد مرشان والطبيب محمد الفقيه.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أعرق البطولات الدولية للسباحة ويتوقع أن تشارك في منافساتها أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم.

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