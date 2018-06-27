اختتام دورة المدربين الجدد للحصول على الرخصة “D”

بنغازي 27 يونيو 2018 (وال) – اختتمت ظهر اليوم بقاعة اتحادية حكام كرة القدم بالمدينة الرياضية بنغازي دورة المدربين الجدد للحصول على الرخصة D والتي نظمتها الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الفرعي بنغازي .

وبدأت مراسم الختام بكلمة عضو الاتحاد الفرعي بنغازي منسق الدورة السيد علي باوي حيا فيها كل المساهمين في إنجاح هذه الدورة وفي مقدمتهم شركة المنشآت الرياضية وشركة الخليج للنفط، ثم كلمة المدير الفني بالاتحاد الليبي الأستاذ محمد الشارف قدم عبرها شكره للسادة المحاضرين، الماضر الإفريقي جمال بونوارة، والحكم الدولي المتقاعد محمد عبدالله، والدكتور عبدالعزيز امقيديش، متمنيا التوفيق لكل المدربين .

وكالة الأنباء الليبية حضرت مراسم الاختتام وتحصلت على تصريح من الحكم الدولي المتقاعد محمد عبدالله والذي قال فيه إن هذه الدورة فرصة أولى تتاح للمدربين الجدد وبدورها تأهيل للحصول على رخصة D بعد ممارستهم التدريب , وأضاف أنه تشرف بتواجده معهم والقاء محاضرة في قانون كرة القدم حتى يتسنى لهم تلقين النشئ بقانون كرة القدم وزرع مبادئ اللعبة والابتعاد عن التعصب، وتمنى عبدالله أن يكون هذا هو الشغل الشاغل للمدربين وخلق جيل جديد هدفهم لعب الكرة والمحافظة على القيم بكل روح رياضية. (وال – بنغازي) ف ح/ ع ع

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