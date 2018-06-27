السويد تكتسح المكسيك وترافقها لثمن نهائي المونديال

أخبار ليبيا 24

اكتسح المنتخب السويدي نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، لمونديال روسيا 2018.

وسجل أهداف المنتخب السويدي، لودفيج أوجوستينسون في الدقيقة “50”، وأندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة 62″، فيما كان الهدف الثالث من توقيع المكسيكي إدسون ألفاريز، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة “74”.

واحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف المكسيكي، بعد توديع ألمانيا، حاملة اللقب، للبطولة بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية 2-0.

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