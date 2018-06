المونديال لحظة بلحظة | “راقصو السامبا” يواجهون المكسيك بعد تأهلهم لثمن النهائي

المتوسط: مي الملاح

فاز منتخب البرازيل وصربيا على صربيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

حاول منتخب البرازيل خلال اللقاء تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن راقصو السامبا من تسجيل الهدف الأول في مباراة البرازيل وصربيا عبر النجم باولينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وسعى المنتخب البرازيلي خلال الشوط الأول من مباراة البرازيل وصربيا إلى تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى في ظل دفاع قوي من المنتخب الصربي.

وفي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وصربيا حاول المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه المخضرم تيتي، الضغط بقوة على دفاعات المنتخب الصربي حتى تمكن اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة التاسعة والستين من عمر اللقاء.

بعد نهاية مباراة البرازيل وصربيا أصبح رصيد المنتخب البرازيلي سبع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما ودع المنتخب الصربي البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

سيواجه منتخب البرازيل في دور ثمن النهائي، المنتخب المكسيكي خلال الفترة المقبلة.

