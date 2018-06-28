الاتحاد الفرعي لكرة السلة ببنغازي يختتم مسابقاته السنية

بنغازي 28 يونيو 2018 (وال)- اختتم الاتحاد الفرعي لكرة السلة ببنغازي أمس الأربعاء، مسابقات الفئات السنية المختلفة للموسم 2017 – 2018 .

هذا وقد أقام الاتحاد الفرعي لكرة السلة مهرجاناً بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، تخللها إقامة مباريات استعراضية لفرق فئة تحت 12 عاماً، بمشاركة كافة الأندية المشاركة بفئاتها الثلاثة، تحت سن 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وهي فرق : النجم الأزرق، الاستقلال، الصقور، خالد بن الوليد، التحدي، الأهلي بنغازي، النصر، المروج، الهلال .

وقد واكبت وكالة الأنباء الليبية فعاليات المهرجان ومراسم تتويج الاتحاد الفرعي للعبة للفرق الفائزة في كافة الفئات بالكؤوس والقلائد .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي ببنغازي السيد محمود الزوي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه “بفضل الله وحمده وبجهود كل الذين قاموا بمساعدتنا والوقوف معنا، أتممنا جميع مسابقات فرق الفئات السنية تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً، وهذا المهرجان يُعتبر الأول لنا كاتحاد فرعي جديد، والذي شارك فيه فئة تحت 12 عاماً كلل بالنجاح وفاز به فريق النصر” .

وأضاف الزوي “يُعتبر هذا اليوم نهاية موسماً كاملاً، ويوم الغد بداية جديدة وانطلاقة جديدة بدايتها بدورة تدريبية للحكام الجدد، وأخرى للمدربين، ودورة خاصة في الإحصاء” .

وأكد الزوي أن الاتحاد الفرعي لديه الآن آلية جاهزة لانطلاق دوري الموسم القادم، والكيفية التي سيكون عليها .

من جهته، قال رئيس بعثة فريق الأهلي تحت سن 18 عاماً الاعب إدريس زيو – لوكالة الأنباء الليبية – “شكراً لوكالة الأنباء الليبية على متابعتها الدائمة لنشاط لعبة كرة السلة، وبهذه المناسبة أهنئ نفسي وجمهور الأهلي بالتتويج اليوم، وحصولنا على البطولة للمرة الثانية” .

وأضاف زيو “لازال لدينا الكثير والكثير، واعتبر هذا الموسم أفضل من سابقه، وأتمنى أن تكون المواسم القادمة أكثر ازدهاراً ورقياً للعبة كرة السلة الليبية .

النتائج البطولات

ففي فئة تحت 14 عاماً، توج الأهلي بنغازي بكأس الترتيب الأول والقلادة الذهبية، وفي المركز الثاني حلّ فريق خالد بن الوليد بينما حل فريق النصر في المركز الثالث .

وفي فئة تحت 16 عاماً،توج فريق النصر بالكأس بنيله الترتيب الأول والقلادة الذهبية، وحلّ المروج ثانياً والأهلي بنغازي الترتيب الثالث .

وفي فئة تحت 18 عاماً، تحصل الأهلي بنغازي على الترتيب الأول والقلادة الذهبية وكأس المسابقة، وجاء فريق النصر في الترتيب الثاني، وخالد بن الوليد الترتيب الثالث . (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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