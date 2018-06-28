لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة السلة تعتزم تنيظم دورة حكام جدد

بنغازي 28 يونيو 2018 (وال)- تعتزم لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة السلة تنظيم دورة حكام جدد في الرابع من شهر يوليو المقبل ببلدية بنغازي، يحاضر فيها الخبير الدولي الهادي الهمامي .

وقال رئيس لجنة الحكام العامة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة السلة السيد جلال الورفلي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه “هذه الدورة تأتي ضمن الأجندة التي قدمها الاتحاد الليبي عند الانتخابات، وذلك من أجل الرقي بلعبة كرة السلة والسير بها إلى أفضل المستويات” .

وأضاف الورفلي أن “هذه دورة الحكام هذه واحدة من عدة دورات سينظمها اتحاد اللعبة، وتبدأ في الرابع من شهر يوليو المقبل ببلدية بنغازي، وتستهدف حكاماً جدد، وكذلك دورة لصقل الحكام العاملين وتنطلق يوم التاسع من شهر يوليو ببلدية طرابلس، ودورة في مجال التدريب تحت إشراف الخبير الدولي الحبيب الشريف يوم الثاني من شهر يوليو، ودورة إحصاء بحضور الخبير الدولي عبد السلام عزوز، وتنطلق من 4 – 7 من شهر يوليو ببلدية بنغازي، وأخرى يوم التاسع من شهر يوليو ببلدية طرابلس” .

وأشار الورفلي إلى أن بلديتي بنغازي وطرابلس؛ مركزي تجمع لبقية المدن، وعلى من يرغب في المشاركة بهذه الدورات، التواصل مع المسؤولين .

وأوضح الورفلي أنه بالإضافة لدورة الحكام الجدد؛ هناك دورة أخرى لصقل الحكام كما هو الحال في دورة التدريب، وأما دورة الإحصاء فكل المشاركين سيكونون جدد .

وتابع الورفلي : “شروط الانخراط لدورة الحكام؛ من أهمها أن يكون المشارك لاعباً لكرة السلة، ولا يزيد عمره عن 20 عاماً ويُحبذ أن يجيد اللغة الإنجليزية، ويسمح للعنصر النسائي المشاركة في هذه الدورة . (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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