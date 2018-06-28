الرجاء المغربي يفاوض سند الورفلي

أخبار ليبيا 24

دخل نادي الرجاء البيضاوي المغربي في تفاوض مع مدافع المنتخب الليبي لكرة القدم والأهلي طرابلس سند الورفلي وذلك ضمن مساعيه في تعزيز صفوفه بمزيد من اللاعبين الأجانب، بعدما ضم في فترة سابقة اللاعب السنغالي نياسي، حيث يفاوض

وتضم قائمة الرجاء لاعبين أجنبيين فقط، وهما الكونغولي ليما مابيدي والسنغالي نياسي، ويرغب في إبرام المزيد من التعاقدات لقيد الصفقات الجديدة في قائمته الأفريقية.

وكان محمد أوزال، رئيس اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الرجاء قد حدد موازنة التعاقدات الصيفية بـ 600 ألف دولار فقط بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

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