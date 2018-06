مدرب انجلترا: مباراة بلجيكا اختبار جيد قبل الدور الثاني

المتوسط:

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، عقب خسارته أمس الخميس أمام بلجيكا بهدف نظيف في ختام الدور الأول للمجموعة السابعة بمونديال روسيا، إنه إذا قرر الدفع بالمهاجم المتألق هاري كين، الذي جلس على مقاعد البدلاء، في المباراة وأصيب قبل مباراة ثمن النهائي، لأصبح الأمر “سخيفا”.

وقال ساوثجيت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي احتضنها ملعب (كالينينجراد) “المباراة كانت بمثابة تجربة جيدة لنا. لا نحب الخسارة، ولكننا حققنا الأهداف التي كنا نسعى إليها، وأعتقد أن الجماهير تفهمت الأمر أيضا.

وأكد مدرب “الأسود الثلاثة” أن المباراة كانت بمثابة “اختبارا كبيرا” لهم، أكبر من مباراتي تونس وبنما، على الرغم من التغييرات التي أجراها على التشكيل الأساسي.

وحول منافسه في دور الـ16 ، المنتخب الكولومبي، قال إنه منافس “صعب”، وهو نفس الأمر في حالة مواجهة السنغال ولكن “بطريقة مختلفة”، بينما أبدى ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور ومواصلة المشوار.

وأوضح “المباراة صعبة دون شك، ولكني أؤمن بقدرتنا على الفوز بها. سيكون تحديا رائعا أمام منافس يمتلك لاعبين كبار وجماهير تدعمه بقوة، ولكننا نشعر أننا نتحسن ونسير على الطريق الصحيح”.

وحول إجراء تغييرات عديدة على تشكيل إنجلترا اليوم، ذكر ساوثجيت بأن هناك منتخبات أخرى فقدت أهم لاعبيها في المباراة الأخيرة بالمجموعة، وضرب مثلا بحالة خاميس رودريجيز، نجم كولومبيا، الذي تجددت إصابته خلال مباراة السنغال.

كما كشف المدرب الشاب على أنهم يتدربون على ركلات الترجيح منذ مارس/آذار الماضي، مؤكدا جاهزية لاعبيه “بدنيا وذهنيا” لإمكانية تمديد المباراة لشوطين إضافيين وربما ركلات الترجيح.

