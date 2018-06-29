نجوم المونديال في تشكيلة مثالية

(رويترز) – بعد انتهاء الدور الأول الممتع من كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا والذي شهد تسجيل أهداف متأخرة ونتائج غير متوقعة أبرزها خروج ألمانيا حاملة اللقب من البطولة فيما يلي تشكيلة رويترز المثالية لهذا الدور.

أظهر حارس مرمى كوريا الجنوبية قدرات كبيرة في الثلاث مباريات وتصدى للعديد من المحاولات الصعبة منها ضربة رأس قوية من ليون جوريتسكا خلال الفوز 2-صفر على ألمانيا لذلك استحق أن يكون رجل هذه المباراة.

منحه مدربه جاريث ساوثجيت الكثير من الحرية في مركز الظهير وبفضل سرعته وقدرات في التمريرات العرضية سبب الكثير من المتاعب لبنما وتونس في أول جولتين.

قاد قلب الدفاع فريقه للحفاظ على نظافة شباكه ليكون الفريق الوحيد الذي لم يسكن شباكه أي هدف في الدور الأول ومع القيام بواجبه في الخط الخلفي نادرا ما تكون أوروجواي في خطر.

أحرز المدافع هدفين من ركلتي جزاء في ثلاث مباريات لكن تضحياته ساهمت في احتلال السويد صدارة المجموعة السادسة بالدور الأول.

مقاتل آخر في دفاع أوروجواي وقدم كاسيريس أيضا مساندة مهمة إلى خط الوسط أحد أضعف الخطوط في تشكيلة المدرب أوسكار تاباريز.

لاعب الوسط المدافع المشهور بلياقته البدنية الهائلة تألق مرة أخرى في روسيا ما دفع زميله بول بوجبا أن يشيد به عقب الفوز 1-صفر على بيرو بقوله إنه يملك “15 رئة”.

لاعب الوسط الرشيق قاد كرواتيا إلى مسيرة مثالية في الدور الأول وساهم بشكل فعال في الفوز 3-صفر على الأرجنتين بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

كان نادرا ما يشارك في التشكيلة الأساسية لروسيا حتى نزل بدلا من زميل مصاب في مباراة الافتتاح أمام السعودية لكنه سرعان ما سجل هدفين ساحرين وأضاف ثالثا أمام مصر ليساعد الدولة المستضيفة على بلوغ دور الستة عشر.

تحكم صانع اللعب في ماكينة الهجوم البرازيلية وكان مسؤولا في كل مرة عن كسر دفاعات المنافسين حيث سجل الهدف الأول في سويسرا وكوستاريكا وصنع هدف باولينيو في مرمى صربيا.

أكد قدراته التهديفية الرائعة في أهم بطولة لكرة القدم في العالم عندما سجل ثلاثية في التعادل 3-3 مع إسبانيا وختمها بركلة حرة مذهلة ليدرك التعادل.

أحرز مهاجم بلجيكا الأول هدفين في كل مباراة شارك فيها وجاءت كلها بمهارة فائقة وليست من ركلات ثابتة.

قاد فريقه بسلاسة بعيدا عن حقبة زلاتان إبراهيموفيتش عبر بناء فريق مرن انتفض عقب الخسارة المؤلمة أمام ألمانيا ليسحق المكسيك ويتصدر مجموعة اعتقد الكثيرون أن السويد ستعاني خلالها.

هيرفينج لوزانو (المكسيك) أندرياس كريستنسن (الدنمرك) إيسكو (إسبانيا) هاري كين (إنجلترا) كيفن دي بروين (بلجيكا) وليام كارفاليو (البرتغال) جويرمو أوتشوا (المكسيك).

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