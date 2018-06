المتوسط – جرجس فكري:

تشارك ليبيا في منافسات كأس العالم في الغوص الحر والتي تقام في تونس.

ويمثل المنتخب الليبي فريقين من مدينة زوارة القارب الأول يضم ثلاثة غطاسين وهم سعد إبراهيم الإدريسي وعلاء خليفة بن حسين وهيثم يوسف قديدة والقارب الثاني يضم كلا من الغطاسين أبوبكر الشريف ومحمد معتز صالح حسين.

وتضم البطولة عدة منهم تونس والجزائر وإيطاليا ومالطا واليونان بالإضافة لسان مارينو

