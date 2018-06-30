رشق لاعبي كوريا الجنوبية بالبيض رغم إقصاء ألمانيا

تعرض منتخب كوريا الجنوبية لموقف غريب لدى عودته اليوم الجمعة إلى بلاده، وذلك بعد نهاية مشواره في كأس العالم 2018، والذي تستضيفه روسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.

ذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن المنتخب الكوري الجنوبي تعرض لموقف صادم لدى وصوله، وذلك بعد قيام مجموعة من المشجعين الغاضبين برشق نجوم الفريق بالبيض والوسائد.

وأضافت الصحيفة أن نجوم الشمشون الكوري كانوا في صدمة من هذا الاستقبال، وذلك على الرغم من تحقيقهم فوزا تاريخيا على المنتخب الألماني حامل اللقب بنتيجة 2 – 0، ليقصيه من الدور الأول بالبطولة في أكبر المفاجآت.

وأنهى منتخب كوريا الجنوبية مشاركته في مونديال روسيا 2018 محتلا المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

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