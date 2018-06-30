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البرتغال في مواجهة صعبة أمام الأوروغواي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيلتقي الدون رونالدو وجها لوجه أمام سواريز في لقاء يجمع بين صلابة الأوروغواي وانسجام البرتغاليين ضمن مباريات الدوري 16 من مونديال روسيا.

ولعل أبرز ما يميز منتخب الأوروغواي من جهة هو صلابة دفاعه الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن في المونديال، ومن جهة أخرى خط هجومه الناري المتكون من إيدسون كافاني ولويس سواريز.

وتنفرد البرتغال بانسجام تشكيلتها واللعب بطرقة المجموعة الواحدة، إذ أن المنتخب البرتغالي يعلم متى يجب أن يدافع ومتى عليه أن يلذع في الهجوم عبر نجمه الأول كرستيانو رونالدو الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف في المونديال وهو في أوج عطاءه هذه الأيام.

الأوروغواي والبرتغال في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فإما انتصار رونالدو على صلابة دفاعات الأوروغواي أو تغلُّب كافاني وسواريز على خط دفاع البرتغاليين الذي ربما يكون الحلقة الأضعف في تشكيلة سانتوس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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