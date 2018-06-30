الأرجنتين تواجه فرنسا في لقاء القمة والنهائي

يعيش عشاق كرة القدم حالة خاصة هذه الأيام مع أحداث كأس العالم الذي وصل إلى دور ثمن النهائي، وسط ترقب الجميع للقاء القمة والنهائي السابق لأوانه بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وفيما تشير الكثير من التقديرات إلى أن مواجهة الفريقين العريقين لن تكون سهلة أبداً، لكنهما يواجهان انتقادات واسعة بشأن مستوى الأداء الذي قدماه خلال مونديال روسيا.

ويفتقد منتخبا الديوك والتانغو لعنصر تأثير المدير الفني، لغياب بصمة مدربا الفريقان ديديه ديشامب وخورخي سامباولي حتى الآن، لكن نقاط المتعة والقوة تنحصر بين كتيبة مدججة بالنجوم يمتلكها المنتخب الفرنسي وبين أقدام صانع المتعة والفرجة الأول ليونيل ميسي وبين هذا وذاك سيكون المستفيد الأكبر هو العاشق لفن ومتعة اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

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