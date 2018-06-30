فرنسا تمزق شباك الأرجنتين برباعية وتصعد لربع النهائي

حقق منتخب فرنسا فوزا عريضا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين بملعب “كازان أرينا”، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

سجل أهداف منتخب فرنسا في مباراة اليوم، أنطوان جريزمان “هدف” وبينيامين بافارد “هدف” وكيليان مبابى “هدفين” في الدقائق 13 و57 و64 و68 فيما سجل أهداف الأرجنتين أنخيل دى ماريا وميركادو وأجويرو فى الدقائق 41 و48 و93 عمر المباراة.

قدم المنتخب الفرنسي مباراة مثيرة طوال أحداث الـ 90 دقيقة وظهر لاعبوه بمستوى رائع للغاية وتمكنوا من الإطاحة بليونيل ميسي ورفاقه إلى خارج منافسات كأس العالم الذي تختتم فعالياته يوم 15 يوليو المقبل.

كيليان مبابى لاعب منتخب فرنسا هو نجم المباراة بعدما ظهر بمستوى رائع وتمكن من تسجيل هدفين في شباك الأرجنتين، ليساهم في قيادة منتخب فرنسا لقلب الطاولة على الأرجنتين والصعود للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم.

وكان منتخب فرنسا صعد لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب الأرجنتين وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

مباراة اليوم كانت الثالثة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في بطولة كأس العالم، إذ سبق أن التقى المنتخبان في مباراتين تذوق خلالهما المنتخب الأرجنتيني طعم الانتصار، وتغلبت الأرجنتين على فرنسا بهدف نظيف عام 1930 في مونديال أوروجواي، كما فازت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الثانية التي جمعتهما بمونديال 1978 الذي أقيم في الأرجنتين.

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