كأس العالم 2018: فرنسا تُخرج الأرجنتين وأوروغواي تجتاز البرتغال ليتأهلان إلى ربع نهائي

ودع فريق الأرجنتين بطولة كأس العالم بهزيمة كبيرة أمام فرنسا، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وحفلت المباراة، التي أقيمت السبت، بإثارة كبيرة وتبادل الفريقين تسجيل الأهداف، لكن ديوك فرنسا حسموا الموقعة لصالحهم وأقصوا راقصي التانغو، بعد أن أمطروا شباكهم بأربعة أهداف.

وفشل نجم الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، في إنقاذ فريقه من الهزيمة ولم يسجل أية أهداف خلال المباراة.

وصعد فريق فرنسا إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، بينما حلت الأرجنتين ثانية في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

من جهة اخرى احرز إدينسون كافاني، مهاجم أوروغواي هدفًا في كل شوط، ليقود بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، بالفوز 2-1 على البرتغال بطلة أوروبا في دور الستة عشر اليوم السبت.

وضربت أوروغواي موعدًا مع فرنسا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، وأرسلت كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العام الماضي خارج البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار الحدث