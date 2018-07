المتوسط:

قام أحد فناني الشارع المعروفين في مدينة سان بطرسبورغ بعزف النشيد المغربي، بينما كان المشجعون المغاربة يرددون كلمات النشيد في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتظت شوارع مدينة سان بطرسبورغ في الأيام القليلة الماضية، بالمشجعين المغاربة، الذين حلوا بالعاصمة الشمالية لروسيا، لمؤازرة منتخب بلدهم في مباراته ضد إيران، التي أقيمت في ملعب “سان بطرسبورغ”، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، وانتهت بفوز الإيرانيين بهدف نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن “أسود الأطلس” ودعوا المونديال الروسي من دور المجموعات، بعد تذيلهم ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

The post النشيد الوطني المغربي يغزو سان بطرسبورغ الروسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية