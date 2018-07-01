الليبي سويسي يكتفي بالمركز الرابع في دورة الألعاب المتوسطية

تراغونا 01 يوليو 2018 ( وال ) – اكتفى لاعب المنتخب الليبي للكرة الحديدية راشد سويسي بالمرتبة الرابعة خلال مشاركته في دورة الألعاب المتوسطية المقامة حالياً بمدينة تراغونا الإسبانية الثانية، وذلك بعدما فقد لقاءه الترتيبي أمام اللاعب المالطي ستيفان فارغيا بنتيجة 8 مقابل 7 نقاط.

المباراة التي جرت أمس السبت اتسمت بالندية والإثارة، حيث قدم في هذه المباراة اللاعب الليبي راشد سوسي مقابلة فريدة من نوعها ومستوى ممتاز، لكن اللاعب المالطي ستيفان ظفر بنتيجة اللقاء في الأمتار الأخيرة، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب راشد سويسي قد تأهل للقاء الترتيبي من الدور النصف نهائي على حساب اللاعب الإيطالي الفونسو.( وال – تراغونا ) س أ

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