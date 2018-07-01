سويسي رابعاً في منافسات المتوسط للكرة الحديدية

حقق لاعب المنتخب الوطني للكرة الحديدية راشد سويسي المرتبة الرابعة في مشاركته المتوسطية الثانية.

وفقد سويسي لقاءه الترتيبي أمام لاعب مالطا ستيفان فارغيا بنتيجة 8 نقاط مقابل 7 بعدما ابتسم الفوز للمالطي آخر لحظات المباراة.

وكان البطل الليبي قد استهل مسلسل انتصاراته بالفوز على الفرنسي “رولات أيبي” بنتيجة 12 نقطة مقابل 5 نقاط.

ليُطيح بعدها بالجزائري “سيف الإسلام محمد” بفارق هدف وحيد بتغلبه عليه بنتيجة 11 نقطة مقابل 10 نقاط.

وحقق سويسي الجمعة فوزه الثالث بتفوقه على منافسه التركي “جام سيمتش” بنتيجة 12 نقطة مقابل 6 نقاط.

ولكن راشد سويسي خسر لقاءه في الدور النصف نهائي أمام الإيطالي ألفونسو، ليحل بالمركز الرابع.

وبذلك يسدل الستار على ختام المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تاراغونا الإسبانية.

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