روسيا تقصي إسبانيا بمونديال سقوط الكبار

أقصى المنتخب الروسي نظيره الإسباني، الأحد، من المونديال، عبر ضربات الترجيح التي تم اللجوء إليها بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل منهما.

واستحوذ الإسبان في بداية اللقاء على الكرة حتى تُرجم هذا الضغط بهدف للماتادور، حيث استغل راموس التحاما مع مدافع روسيا إينيا تشيفيتش ليسجل الأخير هدفا عكسيا في مرماه بالدقيقة 12.

وقبل ختام شوط المباراة الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبلد المضيف نفذها نجم سيسكاموسكو جوفلين بنجاح في مرمى ديخيا.

واستمر بعدها الوقت الأصلي والإضافي بذات النتيجة، وكعادة الإسبان في هذا المونديال يلجأون للاستحواذ المطلق من دون فعالية، حيث واجه رفاق كوستا صلابة الدفاع الروسي.

وفي نهاية المطاف ابتسمت ركلات الجزاء للروس بنتيجة 4-3، بعدما استفاد البلد المضيف من إهدار كوكي وأسابس لركلتين.

ويستمر بذلك مسلسل قهر الكبار في مونديال يعترف بالشجاعة ويُكرّم المجتهد ولا يبالي لأقدام تقدر بالملايين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية