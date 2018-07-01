حارس النجمة يحقق حلم طفولته ويلتحق بالمشوار الطويل

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد حارس مرمى فريق النجمة لكرة القدم حسن فصكول المجبري لأخبار ليبيا 24 تعاقده مع فريق الأهلي بنغازي لثلاثة مواسم قادمة.

ووعد المجبري بتقديم أفضل ما لديه لحصد البطولة الخامسة في تاريخ فريق المشوار الطويل.

وقال الحارس البالغ من العمر 31 عاماً أن “ارتداء شعار الأهلي حلم يراودني منذ صغري والآن أصبح حقيقة”.

وعن إمكانية عدم لعبه أساسيا في تشكيلة الفريق الأحمر في وجود الحارس الأساسي جواد رزق قال المجبري “جواد رزق صديقي ولعب معي في نادي شمال بنغازي وسواء لعبت أنا أو جواد أساسيا فالمهم أن يحقق الأهلي الانتصارات والبطولات.

الجدير بالذكر أن الحارس حسن فصكول المجبري قدم موسم جيدا رفقة فريق النجمة لكن الفريق لم ينجح في حجز مكان له في الدوري الممتاز.

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