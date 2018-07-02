إغلاق الطريق البري بين امساعد والسلوم و رئيس مجلس النواب يتدخل لحل أزمة

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون مكافحة الهجرة غير الشرعية أحمد بركة، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعتزم التوجه إلى مصر برا عبر منفذ امساعد لبحث مشكلة قيام المواطنين بإغلاق الطريق البري بين امساعد والسلوم احتجاجا على رفع السلطات المصرية لرسوم دخول الليبيين من 120 إلى 400 جنيهًا.

وبين بركة أن المستشار عقيلة صالح سيلتقي عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب كما سيلتقي محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبو زيد لبحث أسباب إيقاف الشاحنات ورفع الأسعار وسبل حل المشكلة.

ونقلا عن وكالة الانباء الليبية فقج نظم عدد من أهالي منطقة امساعد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد وقفة احتجاجية داخل المنفذ، وذلك بسبب الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين القاصدين جمهورية مصر العربية.

وعبر موظفو جمارك امساعد عن تضامنهم مع المسافرين الليبيين وقاموا بتسليم أختامهم لرؤسائهم.

يشار إلى أن المئات من المسافرين الليبيين في الحدود ينتظرون انفراج الأزمة، ودخول بضع مواطنين ليبيين مضطرين للدخول طلبا للعلاج بعدما طلبوا منهم دفع رسوم 350 جنيه مصري للمسافر عند أول بوابة مصرية وتسليم الإيصال عند آخر بوابة مصرية قبل الجمرك المصري مباشرة.

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