المتوسط:

تأهل منتخب كرواتيا للدور ربع النهائى من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى، بعد فوزه على نظيره الدنماركى بركلات الترجيح 3/2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 من النسخة الـ 21 من النهائيات.

أحرز ماتياس يورجنسن، هدف التقدم للمنتخب الدنماركى فى الدقيقة الأولى من زمن المباراة بعد تسديدة من مسافة قريبة حاول الحارس الكرواتى سوباسيتش إبعادها فتحول طريقها نحو شباكه، وهو أسرع أهداف النسخة الحالية من كأس العالم.

ثم أدرك الكرواتى ماريو ماندزوكيتش التعادل سريعًا لمنتخب بلاده فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، ونجح شمايكل فى التصدى للتسديدة الصاروخية التى أطلقها إيفان راكيتيتش فى الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وبعد انتهاء التسعين دقيقة الخاصة بالمباراة بالتعادل الإيجابى 1/1، لجأ الفريقان للشوطين الإضافين اللذين انتهيا أيضًا بنفس النتيجة بعدما فشل المنتخبان فى هز الشباك، مما دفعهما للجوء لركلات الترجيح.

بهذه النتيجة، يلتقى منتخب كرواتيا مع نظيره الروسى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم.

The post “الوحش الكرواتي” يتأهل لربع نهائي المونديال على حساب الدانمارك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية