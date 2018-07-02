7 نجوم مهددين بالغياب عن مونديال 2022

أعلن خافير ماسكيرانو مدافع هيبى الصيني ونجم برشلونة الإسباني السابق والمنتخب الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي عقب هزيمة راقصي التانجو من فرنسا بنتيجة 4-3 ووداع منافسات كأس العالم من دور الـ 16، ليكون أول النجوم الغائبين عن المونديال المقبل في عام 2022، ولكنه لن يكون أخرهم، حيث أن هناك عدد من كبار النجوم مُهددين بالغياب عن العُرس الكروي المقبل، بعد الأحداث الغير متوقعة التي حدثت خلال منافسات مونديال روسيا.

كريستيانو رونالدو

أكمل النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي عامه الثالث والثلاثون في مايو الماضي، مما يعنى أنه يواجه احتمالية كبيرة بالغياب عن مونديال 2022، لكونه سيكون بلغ من العمر 37 عاما قبل انطلاق البطولة بعدة أشهر.

روبرت ليفاندوفسكى

واجه النجم روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي خيبة أمل كبيرة بعدما ودع نهائيات كأس العالم عقب انتهاء دور المجموعات، بالإضافة إلى كونه لم يسجل أي هدف خلال 3 مباريات خاضها مع منتخبه الوطني في البطولة، مما قد يدفعه للاعتزال دوليا قبل انطلاق مونديال 2022، لكونه سيكمل عامه الـ 34 قبل البطولة، بالإضافة لكونه يعانى من عدم وجود مساعدة داخل الملعب من زملائه في الفريق الوطني، وهو ما يظهر في عدم قدرته على التسجيل، على عكس ما يحدث في الفريق البافارى.

مانويل نوير

شارك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني في خروج المانشافت المهين من منافسات نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، عقب انتهاء دور المجموعات، وكان له دورا كبيرا في ذلك الإخفاق، وهو ما قد يضعه خارج منافسات المونديال المقبل، لكونه سيكمل عامه الـ 36 قبل انطلاق المونديال بالإضافة إلى وجود مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني على مقاعد بدلاء الماكينات، والذي سيكون بلغ من العمر حينها 30 عاما فقط.

أوليفييه جيرو

رغم بلوغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس العالم المقام حاليا في روسيا، والأداء الرائع للنجم أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسى الانجليزي، إلا أن جيرو مُهدد بالغياب عن المونديال المقبل في 2022، لكونه سيبلغ الخامسة والثلاثون من عمره قبل انطلاق البطولة بالإضافة إلى امتلاك الديوك الفرنسية جيل مذهل من اللاعبين الشباب في منطقة الهجوم.

جيرارد بيكيه

المح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني إلى نيته في اعتزال اللعب الدولي عقب انتهاء كأس العالم روسيا 2018، خلال أزمة انفصال كتالونيا، وقال أنه سيكون بلغ الخامسة والثلاثون من عمره قبل انطلاق المونديال المقبل في 2022، وقد يُعزز ذلك القرار أيضا الهجوم الشديد من الجماهير الإسبانية ضد المدافع الكتالونى منذ انطلاق مونديال روسيا، بسبب أدائه المتواضع في البطولة.

بيبى

بلغ بيبى مدافع بشيكتاش التركى والمنتخب البرتغالي، ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، الخامسة والثلاثون من عمره قبل انطلاق مونديال روسيا الجاري، مما قد يشير إلى اقتراب نهاية مشواره الدولي قبل انطلاق كأس العالم المقبل 2022، لكونه سيكمل عامه التاسع والثلاثون قبل البطولة المقبلة فى قطر.

ليونيل ميسي

أعلن النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تعرضه للانتقادات من الجماهير عقب كل إخفاق مع راقصي التانجو، ومع بدء عدد من نجوم الأرجنتين في إعلان اعتزالهم، قد يخرج البرغوث لإعلان الاعتزال كما اعتاد، وقد يغيب عن المونديال المقبل في قطر، وقد يساعده على اتخاذ ذلك القرار أنه سيبلغ الخامسة والثلاثون من عمره قبل انطلاق البطولة في 2022.

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