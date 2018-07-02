محمد صلاح يوقع لـ 5 سنوات جديدة مع ليفربول

وقع نادي ليفربول الإنجليزي عقداً لخمس سنوات مع اللاعب المصري محمد صلاح، ليصبح هذا اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال بيان النادي، إن صلاح وقع عقداً جديداً طويل الأمد وقد التزم صلاح بذلك.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادما من نادي روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

ويستمر عقده الجديد حتى عام 2023، ولكنه لا يتضمن بندا بشأن مغادرة صلاح، إن أراد، النادي قبل انقضاء أجل العقد.

وقال مدرب ليفربول، يورغين كلوب على موقع النادي على الإنترنت: “أعتقد أن الخبر يتحدث عن نفسه، وهو مكافأة شخص أدى أداء جيدا وأسهم بقوة مع الفريق والنادي في الموسم الماضي”.

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