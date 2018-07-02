البرازيل تنهي مغامرة المكسيك وتنتقل الى دور الثمانية

تأهلت البرازيل إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم بالفوز على المكسيك بهدفين دون رد اليوم الاثنين بعدما تألق نيمار بتسجيل هدف وصناعة آخر ليودع المنتخب القادم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي دور الستة عشر للمرة السابعة على التوالي.

ووضع مهاجم باريس سان جيرمان الكرة داخل الشباك في الشوط الثاني قبل أن يصنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو قرب النهاية لتتفوق البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات على المكسيك العنيدة التي بدأت مشوارها بشكل واعد بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب لكنها أنهت مشوارها بطريقة معتادة في الدور الأول لخروج المغلوب.

وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي تبلغ فيها البرازيل دور الثمانية وستلعب ضد بلجيكا أو اليابان فيما لم تبلغ المكسيك هذا الدور منذ 1986 عندما استضافت البطولة.

وشكلت المكسيك، التي تمتعت بسجل جيد أمام البرازيل بعد الفوز في سبع من اخر 15 مواجهة بينهما قبل يوم الاثنين، خطورة في الهجمات المرتدة في الشوط الأول لكنها انهارت في الشوط الثاني ولم تكن مؤثرة.

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