المتوسط: مي الملاح

بلغ المنتخب البرازيلي الدور ربع النهائي لكأس العالم روسيا 2018، بفوزه على المنتخب المكسيكي، اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي.

وفاز راقصو السامبا على المنتخب المكسيكي بثنائية نظيفة سجلها نيمار في الدقيقة (51) وفيرمينو في ق (88) ثنائية البرازيل.

وخاض لاعبو المكسيك المباراة بأحلام عريضة في تحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء عملاق آخر من عمالقة الكرة، وطموح برازيلي في مواصة الطريق نحو النجمة السادسة.

The post راقصو السامبا يوقفون مهزلة “سقوط الكبار” بعبور عقبة المكسيك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية