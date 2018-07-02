ناشئو ليبيا حاضرون ببطولة “المواي تاي” العربية

يواصل ناشئو نادي زناتة للمواي تاي استعدادتهم في طرابلس تحضيرا لخوض منافسات البطولة العربية للأندية والتي تستضيفها المملكة الاردنية الهاشمية في الفترة من 10 إلى 16 يوليو.

وستشهد البطولة مشاركة أندية من مصر والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان والكويت والإمارات وليبيا، إضافة إلى البلد المضيف الأردن.

وسيشارك الوفد الليبي في هذه البطولة بـ 14 رياضيا يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى منصات التتويج.

يذكر أن الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات الممثلة ورغم حداثة تأسسيه، إلا أنه حقق العديد من الألقاب والميداليات والتتويجات للرياضة الليبية.

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