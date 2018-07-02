ساسي أبوعون يهدد بالاستقالة بحال إعادة الديربي

أكدت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس في “فيسبوك”، أن رئيس النادي ساسي أبوعون سيقدم استقالته للجمعية العمومية للنادي في حال فرض “القرارات الظالمة” على النادي.

وقالت الصفحة إن “اتحاد الكرة يستخدم سياسة غير مسؤولة بعيدا عن اللوائح والقوانين وأن سبب عدم اكتمال المباراة السابقة كان لعدم توفر الأمن داخل ملعب طرابلس الدولي”.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم كانت قد قررت إعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا يوم الجمعة المقبلة كاملة، وهذا ما عارضت عليه إدارة الأهلي طرابلس بشدة.

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