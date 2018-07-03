كاس العالم 2018_ البرازيل وبلجيكا يلتحقان بروسيا وكرواتيا إلى الربع النهائي

تأهل المنتخب البرازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على المكسيك بهدفين لصفر.

وأدى نيمار نجم باريس سان جيرمان دورا بارزا في انتصار فريقه إذا بدأ الهجوم الذي سجل من خلاله هدف التقدم، بمراوغة على حدود منطقة الجزاء ثم قطع تمريرة عرضية من وليان، ليسكن الكرة في شباك حارس المكسيك غيليرمو أوشوا.

وسجل أغلى لاعب في العالم الهدف 227 للبرازيل في كأس العالم، ليتقدم فريق السامبا عن ألمانيا في عدد الأهداف.

وأضاف البديل، روبرتو فيرمينو، الهدف الثاني في الدقيقة 88 من المباراة بعدما قطع هو الآخر تسديدة من نيمار اصطدمت بمدافع مكسيكي ليقابلها مهاجم ليفربول ويسجل الهدف الثاني للبرازيل.

ويضمن تأهل البرازيل إلى ربع النهائي، وإقصاء المكسيك في ثمن النهائي، وهو الدور الذي يقف عنده المكسيكيون في كل دورة نهائيات كأس العالم منذ 1994.

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