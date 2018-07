جيل بلجيكا الذهبي يعبر عقبة اليابان إلى ربع نهائي المونديال

المتوسط: مي الملاح

هزم بلجيكا بصعوبة بالغة نظيره الياباني اليوم الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم لتضرب موعداً مع البرازيل في ربع النهائي.

وعقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 فاجأت اليابان منتخب بلجيكا بالتقدم عليه 2-0 بهدفي هاراغوشي وإنوي (48 و52).

واحتاجت بلجيكا للكثير من التوفيق وتألق فيلايني والشادلي (البدلاء) كي تعود بالمباراة، حتى ذللّ فيترونخين الفارق من ضربة رأس غريبة (69) قبل أن يعدل مروان فيلايني من ضربة رأس أخرى (74).

وبينما كانت اليابان متقدمة بهدف تسجيل الهدف القاتل في الوقت بدل الضائع من المباراة، عادت بلجيكا بهمجة مرتدة مثالية وصلت الكرة في نهايتها إلى ناصر الشادلي الذي وضع الكرة بالمرمى دون عناء.

