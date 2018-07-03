ساسي عون: سأقدم استقالتي إذا فرضت على الأهلي قرارات ظالمة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس ساسي عون أنه سيقدم استقالته للجمعية العمومية للنادي في حالة فرضت قرارات ظالمة” على النادي، موضحا وأنه لن يُعرض سلامة جماهير النادي للخطر.

واتهم عون في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي اتحاد الكرة باستخدم سياسة غير مسئولة بعيداً عن اللوائح والقوانين.

وقال “فِي ظل غياب الدولة للأسف يجلس رئيس لجنة المسابقات في بنغازي ليسبب في فتنة في مدينة طرابلس”.

وعلق رئيس مجلس الإدارة على عدم اكتمال مباراة فريقه مع فريق الاتحاد ضمن نصف نهائي الكأس بالقول “أن الجهات المسئولة في الدولة تقف موقف المتفرج أمام هذه المهازل . فسبب عدم اكتمال المباراة السابقة كان لعدم توفر الأمن داخل ملعب طرابلس حسب ما جاء في تقرير الحكم والآن يصدرون قرار بإعادتها بنفس الملعب وقد تنصل الجميع من تحمل المسئولية” .

وتابع “تركنا لكم الرياضة التي كان الأجدر أن تكون أداة بناء وليس معول هدم للأسف وسنعود عندما تكون هناك دولة تحمي حقوق شبابها”.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد حدد الجمعة المقبل موعداً لمباراة نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم التي تجمع الأهلي طرابلس ومنافسه الاتحاد.

وستقام المباراة بملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الخامسة والنصف .

وجاء قرار اعادة المباراة بعد أن اطلعت إدارة الناديين على تقرير حكم المباراة السابقة التي توقفت خلال ركلات الترجيح .

وسيلتقي الفائز في المباراة فريق الهلال في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

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