رئيس نادي الأهلي طرابلس يهدد اتحاد الكرة بتقديم استقالته

المتوسط- جرجس فكري:

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس ساسي أبو عون، ” أنه سيقدم استقالته للجمعية العمومية للنادي في حالة فرض القرارات الظالمة على النادي الأهلي وأنه لن يُعرض سلامة جماهير الأهلي للخطر” .

وأضاف أبو عون، ” أن اتحاد الكرة يستخدم سياسة غير مسئولة بعيداً عن اللوائح والقوانين وفِي ظل غياب الدولة للأسف يجلس رئيس لجنة المسابقات في بنغازي ليسبب في فتنة في مدينة طرابلس”.

وأوضح أبو عون، ” أن الجهات المسئولة في الدولة تقف موقف المتفرج أمام هذه المهازل، فسبب عدم اكتمال المباراة السابقة كان لعدم توفر الأمن داخل ملعب طرابلس حسب ما جاء في تقرير الحكم والآن يصدرون قرار بإعادتها بنفس الملعب وقد تنصل الجميع من تحمل المسئولية “.

وأكمل أبو عون ، “تركنا لكم الرياضة التي كان الأجدر أن تكون أداة بناء وليس معول هدم للأسف وسنعود عندما تكون هناك دولة تحمي حقوق شبابها”

