المتوسط:

يلتقي فريق الإتحاد الأول لكرة اليد اليوم الثلاثاء نظيره الجزيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الليبي لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة زوارة للألعاب الرياضية .

و أكد نادي الإتحاد،” أن أبناء الاتحاد يكملون مسيرتهم بثبات نحو البطولة رغم صعوبة المنافس خاصة بعد التألق الكبير والمستوى الفني الرائع الذي قدموه رفاق الشفطي باللعبة على الصعيد المحلي والقاري والعربي الذي يستحق التتويج بلا شك باللقب الغالي”.

The post فريق الاتحاد يواجه الجزيرة ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة اليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية