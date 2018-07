المتوسط:

أعلن نادي الأهلي بنغازي عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد على الشعافي، يوم الاثنين.

وأوضح النادي، ” أنه تم تجديد رسمياً عقد الحارس الشاب علي الشعافي لمدة 5 سنوات ليكون ضمن قائمة كشوفات الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023

