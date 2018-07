المتوسط:

افتتح النادي الصيفي لسنة 2018 لتعليم السباحة والرياضيات المائية.بنادي ذات السواري البحري بالعاصمة طرابلس.

وعقد النادي تدريبات السباحة والرياضيات المائية في الدورة الأولي موسم 2018 وذلك في طرابلس.

