تفاصيل واقعة اختطاف والد قائد نيجيريا قبل مباراة الأرجنتين

أكد جون أوبي ميكل قائد منتخب نيجيريا على تعرض والده للخطف قبل ساعات من مباراة الأرجنتين بالجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بخسارة النسور الخضر بهدفين مقابل هدف.

قال قائد نيجيريا في تصريحات لصحيفة ” الجارديان” البريطانية ، إنه تلقى مكالمة علم خلالها أن والده تعرض للخطف خلال تواجده في جنوب شرق نيجيريا مع اقتراب انطلاق “صافرة” مباراة منتخب بلاده أمام التانجو.

وأضاف لاعب تشيلسي السابق قائلًا، “لم أستطع إخبار أحد بما حدث، لقد لعبت المباراة وأنا أعلم أن والدي مخطوفًا حاولت التعامل مع الصدمة قدر الإمكان”.

أشار جون أوبى ميكل خلال تصريحاته مؤكداً أنه كان عليه اتخاذ القرار المناسب حول مدى قدرته على خوض المباراة من عدمه لكن توقف دقيقة وتذكر الجماهير النيجيرية التي تأمل في مواصلة فريقها للانتصارات والتأهل إلى دور الـ16 من منافسات المونديال، لذلك قرر خوض المباراة.

ثم شدد قائد النسور الخضر قائلاً : “لقد هددوني بقتل والدي إذا حاولت إخبار أي شخص، لم أستطع حتى إخبار مدربي خفت أن أكون مصدر تشويش له خلال المباراة”.

واختتم تصريحاته وقال : ” لقد تم إطلاق سراح والدي، أشكر كل السلطات النيجيرية، أبي أصبح في أمان الآن على الرغم من أنه يتلقى العلاج في المستشفى بعد الصدمة والتعذيب الذي تعرض له”.

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