الاتحاد الدنماركى يبلغ الشرطة بتلقي يورجنسن تهديدات بالقتل

قال الاتحاد الدنمركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورجنسن تهديدات بالقتل بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم.

وتسبب إهدار يورجنسن لركلة ترجيح يوم الأحد في خروج الدنمرك من كأس العالم بعد التعادل 1-1 في إستاد نيجني نوفجورود في روسيا.

وكتب الاتحاد الدنمركي في بيان بحسابه على تويتر “توقفوا.. يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين.

“هذه واقعة غير مقبولة تماما. لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون”.

وأهدر ثلاثة لاعبين من الدنمرك في ركلات الترجيح لتتفوق كرواتيا 3-2 لكن يورجنسن كان آخر من أهدر وتلقى تهديدات وأيضا تعرض لإساءة على حسابه في إنستجرام وفيسبوك. ورغم ذلك حظي اللاعب بدعم كبير من مجموعة من المشجعين أيضا.

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