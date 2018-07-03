مارادونا يعرض تدريب المنتخب الأرجنتيني مجانا

كراكاس-العنوان

عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أن يدرب بشكل مجاني المنتخب الوطني الذي خرج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني الذي يعرض على القناة الفنزويلية “تيليسور”.

وقال مارادونا “أرغب في تولي الإشراف على المنتخب وسأفعل ذلك مجانا.. لا أطلب أي شيء في المقابل”، مضيفا “آمل في أن يمنحني الله القوة للعودة إلى مقعد (التدريب). أبلغ السابعة والخمسين عاما ورأيت بلدي يخسر أمام منتخب لا يعتبر من بين الأفضل في العالم”. وواصل “شعرت بألم كبير برؤية كل ما بنيناه يدمر بهذه السهولة”.

وودعت الأرجنتين نهائيات مونديال روسيا 2018 بخسارتها في ثمن النهائي أمام فرنسا 3-4، وذلك بعدما عانت الأمرين أيضا لتخطي دور المجموعات حيث تعادل ليونيل ميسي ورفاقه مع أيسلندا (1-1) ثم سحقوا على يد كرواتيا (صفر-3) قبل الفوز بشق النفس على نيجيريا (2-1) بهدف سجله ماركوس روخو قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء.

وسبق لمارادونا الذي كان حاضرا لمتابعة كل مباريات بلاده من المدرجات، أن أشرف على المنتخب بين 2008 و2010 وخرج معه من الدور ربع النهائي لمونديال 2010 بخسارة مذلة أمام ألمانيا صفر-4.

ويعتقد بأن الاتحاد الأرجنتيني يتجه للتخلي عن المدرب الحالي خورخي سامباولي، لاسيما في ظل الحديث عن شرخ حصل بينه وبين اللاعبين بعد الخسارة القاسية أمام كرواتيا، رغم نفي الاتحاد وتجديده ثقته بالمدرب السابق لاشبيلية الاسباني ومنتخب تشيلي.

ويستمر بحث الأرجنتين، وصيفة مونديال 2014، عن لقبها العالمي الأول منذ 1986 حين قادها مارادونا إلى اللقب على حساب ألمانيا الغربية 3-2، لكن الأخيرة ثأرت بعد أربعة أعوام بالفوز على “البيسيليستي” ومارادونا في نهائي مونديال إيطاليا 1990 بهدف اندرياس بريمه.

المصدر-وكالات

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