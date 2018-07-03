ركلات الترجيح تبتسم للإنجليز

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية في مونديال روسيا بعد فوزه بضربات الترجيح على كولومبيا، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1- 1)، الثلاثاء.

ودخل المنتخبان على ملعب انكريت ارينا بقوة بهدف خطف مقعد في الدور ربع النهائي، وفي الشوط الأول كان منتخب الأسود الثلاثة أفضل، لكن رفاق فالكاو تمكنوا من إنهاء الشوط بتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني تحسّن وضع الكولومبيين رغم غياب نجمهم الأبرز خاميس رودريغيز، ولكن هدف هاري كين من علامة الجزاء شكل نقطة تحوّل لصالح الإنجليز.

وحاول منتخب كولومبيا تعديل النتيجة ولكن دون جدوى، في المقابل اقترب الإنجليز مع مرور الوقت من التأهل حتى ظهر ياري مينا في الدقيقة 93 ليمنح فريقه هدف التعادل وتمتد المباراة لأشواط إضافية لم تشهد أي جديد.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي ليحجز بالتالي مكانه في الربع النهائي ويضرب موعدا مع السويد.

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