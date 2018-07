“الأسود الثلاثة” يخطفون بطاقة التأهل الأخيرة لربع نهائي المونديال

المتوسط: مي الملاح

تأهل منتخب إنجلترا للدور ربع النهائى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى، بعد فوزه على نظيره الكولومبى، بركلات الترجيح 4/3 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ” أتكريت أرينا” فى العاصمة “موسكو”، ضمن منافسات دور الـ16 من النهائيات.

نجح النجم الإنجليزى هارى كين، فى تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب بلاده عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، ثم أدرك المدافع الكولومبى يارى مينا التعادل لصالح كولومبيا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واتجهت المباراة للشوطين الإضافيين بعد انتهاء الـ 90 دقيقة بالتعادل الإيجابى 1/1، لكنهما فشلا فى هز الشباك ثم نجح المنتخب الإنجليزى فى حسم المواجهة الصعبة بركلات الترجيح لصالحه.

بهذه النتيجة، يخطف المنتخب الإنجليزى بطاقة التأهل الثامنة والأخيرة للدور ربع النهائى من مونديال روسيا، ويلتقى مع المنتخب السويدى فى الرابعة من عصر السبت المقبل.

وصعد منتخب إنجلترا لدور الـ 16 فى بطولة كأس العالم، بعدما حل ثانيا فى جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على تونس وبنما قبل أن يخسر أمام بلجيكا، بينما تأهل منتخب كولومبيا للدور الثانى بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بولندا والسنغال بينما خسر أمام اليابان.

