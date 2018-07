مدرب بلجيكا يصف مواجهة “راقصو السامبا” بالحلم

المتوسط:

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عن سعادته لمواجهة البرازيل، واصفا التجربة “بالمباراة الحلم” لكنه يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار في دور الثمانية لكرة القدم في كازان يوم الجمعة المقبل.

وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بلجيكية يوم الأربعاء ”يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات. أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ لكن ماذا ستفعل به. هذا هو المهم في كأس العالم“.

وأضاف ”نحن ندرك ما يمكننا فعله لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف. هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا. لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة.

وكان مارتينيز شاهدا على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على اليابان في دور الستة عشر يوم الاثنين لتصبح على موعد مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.

وقال مارتينيز ”أمام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشر لاعبا. نحن لا نتحدث عن الأسلوب لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله عندما نستحوذ على الكرة“، مضيفا أنه لا يعتقد أن هناك الكثير من الأسرار في هذه المباراة.

”يجب أن ندافع بأقوى شكل ممكن ثم نتسبب في مشكلة للمنافس عندما نملك الكرة. الأمر يمكن أن يكون بهذه البساطة وهذه التشكيلة مستعدة لذلك“.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا أو أوروجواي في العاشر من يوليو تموز في سان بطرسبرج على بطاقة الظهور في نهائي كأس العالم بعدها بخمسة أيام.

