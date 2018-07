المتوسط:

تصدّر الإنجليزي هاري كين موقعه في صدارة هدافي مونديال روسيا، بتسجيله هدفا، في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الكولومبي أمس، في ثمن نهائي البطولة.

وسجل كين من ركلة جزاء هدفا واحدا في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في صدارة هدافي بطولة كأس العالم.

ويحتل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وهو نفس عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خرج منتخب بلاده من البطولة.

ويتقاسم 6 لاعبين المركز الرابع بثلاثة أهداف، وهم الأوروغوياني إدينسون كافاني، والفرنسي كيليان مبابي، والروسيان أرتيوم دزيوبا، ودينيس تشيريشيف، والإسباني دييغو كوستا، والكولومبي ياري مينا.

The post الإنجليزي كين يتصدر قائمة هدافي مونديال روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية