مدرب بلجيكا يصف مواجهة البرازيل بـ”مباراة الحلم”

وصف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا مواجهة البرازيل في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بـ”المباراة الحلم”، مشيرا إلى أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار.

وقال مارتينيز، في تصريح اليوم الأربعاء، “يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات، أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ، لكن ماذا ستفعل به.. هذا هو المهم في كأس العالم”.

وأضاف “نحن ندرك ما يمكننا فعله، لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف، هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا، لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة”، متابعا: “شيء طبيعي أننا نريد الفوز، لكن التوقعات ليست كذلك، وهذا هو الفارق الأكبر”.

وكان مارتينيز شاهدا على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على اليابان فى دور الستة عشر، الاثنين الماضي، لتصبح على موعد مع المنتخب الفائز بكأس العالم 5 مرات.

وينوى مارتينيز الاعتماد على خطة استثنائية لمواجهة “السامبا”، حيث قال “أمام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشر لاعبا.. نحن لا نتحدث عن الأسلوب لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله عندما نستحوذ على الكرة”.

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