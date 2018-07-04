جماهير الأهلي تضرم النيران في ملعب طرابلس للمرة الثانية  

طرابلس-العنوان

قامت جماهير النادي الأهلي طرابلس اليوم الأربعاء بإضرام النيران بأجزاء ملعب المدينة الرياضية للمرة الثانية خلال أسبوع، واغلقت الطريق المؤدية إليه احتجاجا على قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم القاضي بإعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين فريقها وفريق الاتحاد.

وقد احرقت الجماهير الأهلاوية الاربعاء الماضي المنصة الشرفية وقامت بتجريف أرضية ملعب طرابلس الدولي احتجاجا على ذات القرار، وفي المقابل قامت كتيبة ثوار طرابلس التابعة لـ “هيثم التاجوري” بتنفيذ اعتقالات واسعة لجماهير الأهلي في ذات الليلة.

وكان من المفترض أن تقام اليوم مسيرة سلمية انطلاقا من النادي إلى ميدان الشهداء تعبيرا عن رفض القرار.

وردا على طلب إدارة الأهلي بتنظيم المسيرة رفض مدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي في خطاب رسمي أطلعت عليه العنوان رفض إقامة المسيرة متحججا بوجود تعليمات تمنع تظاهر أي جهة مهما كانت تبعيتها في ميدان الشهداء، طالبا منهم إقامة وقفة احتجاجية داخل أسوار النادي.

يشار إلى أن ميدان الشهداء كان قد شهد الأسبوعين الماضيين مظاهرات لمناصري مجلس شورى درنة الإرهابي.

وكانت قد توقفت المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي العاصمة، قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، بعد اعتراض فريق الاتحاد على الضربة الترجيحية الثانية لأهلي طرابلس والتي أحرز منها أنيس سلتو الهدف الثاني “2 – 2” ما اضطر حكم اللقاء ينهي المباراة دون حسم نتيجتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية