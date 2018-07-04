دورات لتعليم السباحة تفتتح في طرابلس

تتواصل بنادي ذات الصواري للرياضات البحرية في طرابلس الدورة الصيفية المفتوحة لتعليم أصول السباحة والألعاب المائية لفئات البراعم والناشئين والشباب.

ويُشرف على هذه الدورة التي ستستمر لغاية السادس والعشرين من يوليو الجاري نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال السباحة والرياضات البحرية.

بينما تجرى الحصص التدريبية بمسبح النادي بالقاعدة البحرية بطرابلس وكذلك بالبحر وذلك لاكتساب المزيد من الخبرة والتمرس.

يذكر أن نادي ذات الصواري سيقيم أيضاً دورتين أخريين واحدة خلال أغسطس القادم والثانية في شهر سبتمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية